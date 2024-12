Ilfattoquotidiano.it - Ecco perché per la Consulta ha stabilito che per il foglio di via non serve la convalida del giudice

Non viene limitata la libertà, ma la circolazione. Per questo secondo i giudici dellanonladel. “La misura di prevenzione deldi via, disposta dal questore nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica, non restringe la libertà personale dell’interessato, ma semplicemente limita la sua libertà di circolazione. Pertanto, essa non richiede l’intervento di un” chiarisce la Corte costituzionale nella sentenza depositata oggi, con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni sollevate dal tribunale di Taranto sull’articolo 2 del codice antimafia. Secondo laspetterà poi alamministrativo e alpenale verificarne la legittimità e proporzionalità nel singolo caso concreto, rispettivamente quando l’interessato proponga ricorso contro il provvedimento del questore, o sia imputato in sede penale per la violazione degli obblighi stabiliti nel provvedimento.