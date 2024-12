Ilrestodelcarlino.it - E nelle aule si battono i denti. Una classe rimandata a casa

"Laè autorizzata a uscire alle 9.45 a causa della temperatura rilevata in aula inferiore ai 15 gradi". Si gelava, di nuovo, ieri mattina, in parte del plesso dell’Istituto Mattei di San Lazzaro di Savena. Faceva talmente freddo che gli alunni della 5 BLI, entrati alle 8, sono stati fatti uscire molto anzitempo, rispetto al suono della campanella su autorizzazione della presidenza. Una brutta storia che si ripete. Lo stesso era avvenuto solo la scorsa settimana, alla2 GL. E proprio in quella circostanza il dirigente scolastico Roberto Fiorini aveva chiesto alla Città Metropolitana di accelerare nel trovare soluzioni urgenti e definitive e, in una lettera a genitori, professori e stu, lo stesso Fiorini aveva ipotizzato l’acquisto, con fondi della stessa scuola, di climatizzatori per riscaldare la parte vecchia dell’edificio.