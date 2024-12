Tvplay.it - Dybala al Galatasaray, snodo clausola: la decisione della Roma

Leggi su Tvplay.it

Paulopuò lasciare lain avviofinestra invernale di trasferimenti: è questa la notizia che sta scuotendo l’ambiente in questo momento. Il puntosituazione.Inutile nascondersi dietro a un dito. Di certo non lo fa Claudio Ranieri. L’allenatoreè intervenuto in conferenza stampa alla vigiliasfida di Coppa Italia dei giallorossi contro la Sampdoria, in programma mercoledì alle ore 21:00, e ha parlato anche di Paulo. L’argentino, infatti, nelle ultime ore è tornato al centro delle indiscrezioni di calciomercato, in seguito alle indiscrezioni relative a un incontro fra il suo entourage e i vertici delal: la(LaPresse) – tvplay Il tecnico ha preferito lasciare ai dirigenti le somme da tirare, ma dal canto proprio non si è tirato indietro né ha nascosto la polvere sotto al tappeto, affermando di avere piacere ad allenarlo e a schierarlo in campo, quando è in condizione.