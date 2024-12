Formiche.net - Difesa ed economia. La convergenza necessaria per l’Europa del futuro

Le sfide chesi trova ad affrontare nel contesto economico, politico e di sicurezza globale si sono sviluppate nel corso dei primi anni del ventunesimo secolo, ma saranno caratterizzanti per ildell’Unione negli anni e nei decenni a venire. Unione che non deve trovarsi impreparata per gestire le minacce che si profilano all’orizzonte.Questo il tema della discussione organizzata da Formiche lunedì 16 dicembre nella cornice romana del Bar del Fico, durante il quale le voci dei partecipanti, Nicoletta Pirozzi, responsabile del Programma “Ue, Politica e Istituzioni” e responsabile delle relazioni istituzionali dell’Istituto Affari Internazionali, Elena Grech, direttrice della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della commissione Politiche dell’Unione europea del Senato della Repubblica, con la moderazione della direttrice di Formiche Flavia Giacobbe, hanno sottolineato l’importanza di ripensare i paradigmi attuali, affrontando le criticità con un approccio sistemico e pragmatico.