Ilfattoquotidiano.it - Dele-Bashiru coinvolto in un incidente in Lamborghini a Bracciano: le condizioni del calciatore della Lazio

di Marco Baroni, ha avuto uncon la suanei pressi di. L’episodio, verificatosi lo scorso sabato sera, ha visto il centrocampista biancoceleste uscirne illeso. Per sua fortuna non sono stati riscontrati traumi e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Nessun civile è stato: si è trattato dunque solo di un grande spavento. A soccorrerlo ci ha pensato il suo compagno di squadra Tijjani Noslin, avvertito dallo stesso giocatore nigeriano. Dopo l’, una volta terminate le operazioni di accertamento dei fatti che si sono protratte fino a tarda notte,è stato riaccompagnato a casa dall’olandese.Giovedì era stato uno dei migliori in campo nella partita di Europa League contro l’Ajax alla Johan Cruijff Arena (suo il secondo gol dell’1-3 finale), arrivando in ottima forma all’appuntamento dopo la grande prestazione contro il Napoli di Antonio Conte.