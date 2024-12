Lettera43.it - Debbie Weinstein nominata presidente di Google Emea

è la nuovadiEuropa, Medio Oriente e Africa (). Come si evince in una nota ufficiale del gruppo, «guiderà l’azienda nella sua missione di rendere accessibili a tutti l’intelligenza artificiale e le tecnologie innovative, aiutando individui e aziende dell’area a sfruttarne il massimo potenziale». Già all’interno di Big G dal 2014,vi ha ricoperto vari ruoli di leadership e management su scala sia regionale sia globale. «è una regione molto varia e diversificata», ha aggiunto la neodell’area. «Il mio obiettivo sarà sbloccare la crescita basata sull’IA per utenti, aziende, partner e governi. Sono entusiasta di assumere questo ruolo in un momento cruciale».Chi è, nuovadiPer quanto riguarda il suo percorso all’interno di, in 10 anniha ricoperto i ruoli di vicee Managing Director diRegno Unito e Irlanda, dopo aver guidato a livello mondiale Global Advertiser Solutions con l’intento di sostenere gli analisti di mercato nella loro attività su YouTube.