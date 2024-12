Quifinanza.it - Dal 18 dicembre apre Siisl, offerte di lavoro e corsi per tutti: come funziona

La piattaforma(Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) sarà presto accessibile ai cittadini e le imprese italiane. Il principale obiettivo diè facilitare l’incontro tra domanda e offerta di, utilizzando l’intelligenza artificiale per abbinare i curriculum dei candidati alle posizioni aperte dalle aziende.? I cittadini possono caricare il proprio cv, esplorare ledie formazione e accedere a perper migliorare le proprie competenze. Le imprese, invece, possono pubblicare le posizioni aperte e selezionare i candidati più adatti.Che cos’è, acronimo di Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, è una piattaforma digitale che dal 182024 è aperta ai cittadini e le imprese.