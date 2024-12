Ilgiorno.it - Camillo Fornasieri: "Il mio idolo don Giussani. Maestro di vita e amicizia"

Per, spostarsi ogni giorno da Seregno per “andare al largo” - titolo di festival del Centro Culturale di Milano, che dirige - significa infilarsi in un angolino di Milano che più centrale non si può. Un paradosso? "La nostra sede, in largo Corsia dei Servi, è un palazzetto progettato da Caccia Dominioni nel ’90, già destinato alla cultura. Fondazione Cariplo e il Comune ci hanno dato il coraggio di ritrovare questa destinazione". E vi ha condotto il destino? "Qui a fianco, nella chiesetta di san Vito al Pasquirolo, hanno scoperto l’atto di Battesimo di Caravaggio: Fermo e Lucia, i suoi genitori, abitavano in via (attuale Galleria) Passarella". Accanto, manzoniani c’erano pure i Forni del famoso assalto. Sotto, rimane qualcosa di Mediolanum. "Sì, visibili, coperti dalla struttura in vetro, ci sono i ruderi delle Terme Erculee, II secolo: Milano cammina sopra la sua storia ed edifica storia sempre nuova".