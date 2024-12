Thesocialpost.it - Calcio in lutto, addio a Giulio Chiani ad appena 31 anni: una bandiera del calcio umbro

Morto, l'ex calciatore di Narni aveva 31. Il mondo delinL'ex calciatoreè morto questa mattina, 17 dicembre, all'ospedale di Terni. Aveva solo 31. Una malattia lo ha portato via troppo presto. Il mondo delpiange uno dei suoi ragazzi più amati.era nato a Narni. Aveva iniziato a giocare nelle giovanili del Perugia, mostrando subito talento e passione. Poi aveva vestito le maglie di Foligno e Sporting Terni. La Narnese, la squadra del cuore, lo aveva accolto come un simbolo. Ogni partita era un gesto d'amore verso la sua città. La notizia della sua scomparsa ha scosso tutti. Tifosi, amici e compagni di squadra ricordano il suo sorriso, la sua educazione e la voglia di non arrendersi mai.