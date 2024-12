Puntomagazine.it - Buoni spesa Sant’Antimo: un’iniziativa de “Il Mulino”, “L’albero della Vita OdV”, “Anthimus” e “Roberta Romano – Amore per informare”

. L’evento si è svolto il 15 dicembre scorso ed ha permesso di aiutare le famiglie in difficoltà, distribuendo centinaia diLa comunità diha vissuto un momento di grande solidarietà grazie all’iniziativa promossa dalla nuova gestione del centro commerciale “Il”, che ha coinvolti tre associazioni locali, “Odv”, l’Associazione Culturale “” e “per”. A diffondere la notizia una comunicazione giunta in redazione. Tutti gli organizzatori hanno unito le forze per sostenere le famiglie in difficoltà economica, distribuendo centinaia di.L’evento, che si è svolto il 15 dicembre scorso, ha permesso di regalare un po’ di sollievo e speranza a chi si trova in situazioni precarie, rendendo il Natale più sereno per tante famiglie.