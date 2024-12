Cityrumors.it - Volandri: “Per il tennis italiano un anno straordinario. Su Sinner…” [VIDEO]

Filipposull’del: “Vincere la Coppa Davis subito dopo le ragazze è davvero qualcosa di speciale. Cosa mi auguro per il 2025”È stato unsicuramente indimenticabile per ilsia dal punto di vista individuale che di squadra. Da Jannik Sinner passando per le vittorie in Billie Jean King Cup e in Davis Cup. Un 2024 ricco di successi e che ha visto tra i protagonisti sicuramente Filippo Volandi, che da capitano della nazionale ha conquistato per il secondol’ormai famosa insalatiera.: “Per ilun. Su Sinner.” – cityrumors.itSuccessi che hportato ilad essere premiato con i Collari d’Oro. Alla manifestazione era presente proprio, che a margine dell’evento ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti presenti.