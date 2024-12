Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Milano, protesta in Piazza Duomo

: Cittadini di diversi movimenti sono scesi inper ricordare la tragedia di Valencia ere contro il ddl “Sicurezza”, 16 dicembre 2024: Ieri sera, intorno alle 19.00 cittadini provenienti da diverse realtà hanno dato vita ad unain. Una ventina di persone con cartelloni e megafono hanno ricordato alla folla presente nellala tragedia di Valencia (in cui sono morte 229 persone) e al tempo stessoto contro l’accanimento poliziesco verso forme dinonviolente e democratiche che saranno istituzionalizzate con l’approvazione del ddl “Sicurezza”. L’occasione è stata anche un momento di solidarietà per Greta e Toph, che per unasilenziosa inSan Marco a Venezia sono state multate 450 euro e sottoposte al daspo urbano.