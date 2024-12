Quotidiano.net - Uccisa e bruciata, fermato il compagno. La foto in posa sulla panchina per lei

Roma, 16 dicembre 2024 – Dallacommemorativa al carcere, per direttissima, nel comune cilentano diventato famoso per il set di Benvenuti al Sud. Alle sette di ieri mattina, a Castellabate, in provincia di Salerno, il 63enne tedesco Kai Dausel vede crollare l’immagine di affrantodella 53enne Silvia Nowak, trovata assassinata enella pineta vicino casa, il 18 ottobre scorso, nella frazione di Ogliastro Marina. Presente in questi due mesi ad ogni iniziativa in ricordo, sino all’inaugurazione – domenica mattina – dellasimbolo della lotta contro la violenza sulle donne, il 63enne tedesco deve rispondere di accuse pesantissime: omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Per la procura di Vallo della Lucania, supportata dal lavoro investigativo dei Ros, il femminicida può essere solo e soltanto lui.