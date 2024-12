Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-12-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ci sono problemi per incidente sulla tangenziale est chiusa all’altezza dell’uscita di Batteria Nomentana in direzione di San Giovanni inevitabili ripercussioni per ilin fila a partire dalla galleria Giovanni XXIII per un altro incidente la stessa tangenziale chiusa anche all’altezza dell’uscita di via Tiburtina in direzione dell’Olimpico con incolonnamenti a partire da viale Castrense è proprio all’Olimpico alle 20:45 la Lazio ospita l’Inter previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico non si escludono difficoltà per ilal Flaminio al della Vittoria e sul lungotevere in tema di trasporti anche quest’anno per agevolare gli spostamenti in direzione del centro in servizio Le due linee bus e circolari gratuite le cosiddette free1 altri due la prima da Termini la seconda da Piazzale Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate lungo il percorso le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 ed una frequenza di 13 minuti parliamo ora di ZTL perché sempre fino al 6 gennaio è in vigore l’estensione Dell’orario che ZTL di centro storico e del dente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 dicembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità