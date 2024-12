Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-12-2024 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità sul litorale lavori a via dell’Idroscalo e a Viale Vasco De Gama Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee di bus 04 05 e di notte nme viabilità e grandi eventi questa sera dalle 20:45 allo stadio Olimpico Lazio Inter per la sedicesima giornata di Serie A la viabilità è il trasporto pubblico per lo stadio sumobilita.it fino al 6 di gennaio è in vigore il piano della mobilità per le festività natalizie tutti i giorni sono in strada tre linee di bus gratuite per il centro agevolazioni per la sosta in tre parcheggi ZTL diurne di centro e Tridente prolungate nell’orario e attive tutti i giorni anche nei TV più Corse al sabato e nei festivi sulle metropolitane a sce su 15 linee di bus tutti i dettagli sono sulmobilita.