Game-experience.it - Stellar Blade, è in arrivo l’update di Natale con molti contenuti esclusivi

Sony Interactive Entertainment e Shift Up hanno annunciato che “la magia del” è pronta ad irrompere in, aggiungendo all’interno del gioco non pochiinediti a tema natalizio dalla giornata del 17 Dicembre 2024 grazie ad un update dedicato.Come leggiamo su PlayStation Blog, Xion è pronta ad accogliere i giocatori con tanti addobbi di, con le calde luci delle feste a mettere in risalto uno spirito di speranza e umanità. Unitevi a noi per un evento speciale realizzato appositamente per portare gioia e benessere nella vostra vita di tutti i giorni. Una Xion piena di atmosfera natalizia vi attende il 17 dicembre!Come anticipato poco sopra in questo articolo, un colorato albero diè pronto ad illuminare Xion, trasformando la fredda piazza della città in uno spazio accogliente e natalizio con luci calde e bellissime decorazioni.