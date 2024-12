Tpi.it - SIMEU: eletto il nuovo Presidente nazionale dott. Alessandro Riccardi

Leggi su Tpi.it

Larende noto che, sabato 14 dicembre, hail suorinnovando anche tutte le cariche societarie per il triennio 2025-2027.Ilè il, nominato in occasione della prima riunione del neoConsiglio Direttivodella Società Scientifica, risultato delle elezioni avvenute nello scorso novembre. Il, laureato a Genova lavora a Pietra Ligure dal 1° febbraio di quest’anno e sostituisce nella carica il. Fabio De Iaco,uscente che entrerà di diritto nell’Ufficio di Presidenza del prossimo triennio come Past President.Dell’Ufficio di Presidenzasono stati assegnati anche gli altri incarichi gestionali e rappresentativi: Vicedella società è il