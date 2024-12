Metropolitanmagazine.it - Scoperto il murale per Raffaella Carrà al Centro Rai di via Teulada

Il volto sorridente disulla facciata del “suo”di Produzione Rai, ecco ila lei intitolato in via66 a Roma. Il microfono, un phon per gli ultimi ritocchi all’iconico caschetto biondo, il ciak di “Canzonissima” e una famiglia riunita davanti alla tivù rigorosamente in bianco e nero pronta ad assistere allo show. Ilè opera dello street artist Piskv ed è l’omaggio della Rai alla celebrità venuta a mancare nel 2021. Un tributo al personaggio che più di tutti, ha incarnato lo spirito del pop nel panorama televisivo e musicale italiano. Intitolato “Dietro la Tv“, ila Roma per, è stato realizzato dall’artista pugliese Piskv. L’enorme disegno, che prende tutta la facciata del palazzo alto cinque piani, vede la Raffa a Canzonissima, tra microfoni, phon, ciak, stelle e una felice famigliola che l’ammira davanti a una tv in bianco e nero.