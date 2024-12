Lanazione.it - Savino Del Bene frenata. Troppi errori, vince Novara

IGOR GORGONZOLA 3DEL2 IGOR GORGONZOLABosio, Bartolucci ne, De Nardi, Fersino (L1), Alsmeier 20, Ishikawa 18, Mims ne, Orthmann ne, Bonifacio 12, Aleksic 14, Mazzaro ne, Tolok 21. All.: Bernardi.DELSCANDICCI Magnani (L2) ne, Herbots 13, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema, Graziani 9, Nwakalor 10, Carol 6, Baijens ne, Antropova 20, Mingardi 12, Gennari ne. All.: Gaspari M. Arbitri: Lot - Luciani Parziali: 24-26, 25-13, 25-19, 22-25, 15-10– AlaDel, sconfitta al tie-break, interrompe la striscia di dieci vittorie fra campionato e Champions ma alla fine del girone di andata conserva il secondo posto in classifica. Primo set:scappa sino al 10-6 ma le biancoblù (sette punti consecutivi) sorpassano, poi di nuovo l’aggancio e si va avanti testa a testa fino al 25-25 quando Antropova e Herbot regalano lo 0-1.