Sangue di San Gennaro sconforto in chiesa a Napoli | non si è sciolto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Niente “miracolo laico“, ildi Sannon si è. Nella giornata di oggi, lunedì 16 dicembre, i fedeli hanno riempito ala Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta sperando di vedere ilsciogliersi nell’ampolla. Ad officiare il rito nella mattinata è stato Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San.Durante l’anno sono tre i momenti in cui si spera nel miracolo di San: le altre due date sono quelle del il 19 settembre, festa di San, e “il miracolo di maggio”, previsto per il sabato precedente alla prima domenica del mese mariano. Quello odierno era dunque l’ultimo appuntamento dell’anno. Ma c’è ancora speranza. L’ampolla viene infatti riposta in cassaforte alle 19:30.Leggi anche: Miracolo di San, fedeli preoccupati: cosa è successo durante il ritoIn quali occasioni ilnon si èe cosa è successoQuando alle 10:03 monsignor Vincenzo De Gregorio ha preso l’ampolla contenente ildi Sanil liquido al suo interno è rimasto solido.