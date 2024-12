Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli sulla strada di un percorso di maturità, Lukaku va sfruttato in profondità

Padovano, Scozzafava, Sticchi Damiani, Ze Maria, Nosotti, Verna, Incocciati, Trombetti, Galeone, Zoff e Preziosi sono intervenuti a, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Michele Padovano, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss, nel corso di: “Ilha dimostrato di essere una squadra solida e forte, dopo la prestazione di Neres Kvara adesso deve dimostrare qualcosa in più. Mi sa che Antonio cambia, ci sarà da divertirsi adesso.crescerà sempre di più. La sua stazza impone una condizione fisica che non è ancora ottimale. Vede la porta, prende a sportellate i difensori. Lui in primavera sarà immarcabile. Spalle alla porta poi diventa prevedibile”.