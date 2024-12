Liberoquotidiano.it - Pd: Gentiloni, 'rimettere in discussione jobs act lunare, non si lasci a destra battaglia sicurezza'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - 'Consiglierebbe a Elly Schlein di ripensarci sul referendum sulAct?'. “Per carità, io non devo dare consigli a Schlein, non ne ha bisogno. Dico solo che bisognerebbe occuparsi dei problemi che abbiamo e di non crearci problemi che non ci sono.inilact mi sembra". Così l'ex premier ed ex commissario europeo Paoloin un'intervista a Il Foglio."Il problema principale, in questo momento, dal punto di vista sociale - dice- è dettato dal fatto che il potere d'acquisto, anche per l'inflazione degli stipendi e dei salari del ceto medio, non è cresciuto negli ultimi quindici anni. La responsabilità di questaè sulle spalle di tutti. Del governo, naturalmente, ma anche dell'opposizione: servono battaglie mirate, obiettivi concreti, conoscenza dei problemi strutturali del paese.