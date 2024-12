Ilfattoquotidiano.it - Paolo Bedin è stato eletto nuovo presidente della Lega di Serie B alla terza votazione

è ilB. L’ex direttore generalePro, che eradirettore generalestessaB dal 2010 al 2018 durante l’era Abodi, ècon 15 votidopo il nulla di fatto delle prime due tornate. Un consenso ampio che rafforza la sua posizione in vista dell’importante impegno che lo aspetta. Iluscente, Mauro Balata, ha ritirato la sua candidatura dopo la seconda: l’altro candidato, Vittorio Veltroni, ha ottenuto i 5 voti restanti nellaè quindi ufficialmente ililnumero unoB, mentre iluscente Mauro Balata aveva ritirato la sua candidatura per la rielezione, dopo le prime due votazioni nel corso dell’assemblea elettiva. In particolare, nella primaaveva ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e i 5 dell’altro candidato Vittorio Veltroni (con due schede nulle).