Ilgiorno.it - Ottavia Piana, quando uscirà dal Bueno Fonteno? La barella attraversa il tratto più difficile

Leggi su Ilgiorno.it

, 16 dicembre 2024 – Proseguono le operazioni per estrarre dall’Abissola speleologa. L’esperta, 32 anni, è bloccata da sabato a quota 200 metri di profondità. Sul posto è arrivata una task-force di circa 100 soccorritori che, a rotazione, stanno lavorando per un intervento che si preannuncia ancora lungo. Situazione delicata Le condizioni di, fanno sapere dal Soccorso Alpino, sono stabili. L’esploratrice –che viene descritta come “vigile e collaborativa” – risponde bene alle cure farmacologiche che le vengono somministrate a distanza. Sul posto sono presenti anche un medico e un infermiere, che monitorano costantemente la situazione dal punto di vista sanitario.avrebbe riportato ferite alle gambe, al torace e al volto, frutto della caduta con scivolata di alcuni metri, l’incidente dopo il quale è scattato l’allarme.