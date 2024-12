Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, lunedì 16 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi16? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi16:ArieteCari Ariete, l’amore potrebbe sembrare un po’ come una montagna russa: emozioni forti ma anche qualche scossone inaspettato.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, le stelle hanno un mix interessante. In amore potreste trovare qualche sfida, ma non lasciate che vi abbatta. Al lavoro, la vostra determinazione è invidiabile e potrebbe portarvi lontano.