Nuova piazza del Duomo a San Miniato Ecco i fondi dalla Regione

San(Pisa), 16 dicembre 2024 – Il presidente della Toscana Eugenio Giani aveva garantito: “Lac’è, e farà la sua parte”. Parole pronunciate lo scorso maggio. Nei giorni scorsi è stato annunciato – si apprende – il contributo straordinario delladi 800mila euro (270mila per il 2025 e 530mila per il 2026) al Comune per lavori di riqualificazione del prato del. La strada, dunque, è spianata. Per questo lavoro atteso da decenni c’è anche il progetto. L’impegno sinergico della Fondazione Cassa di Risparmio di San– guidata dall’avvocato Giovanni Urti – e Credit Agricole Italia ha regalato al municipio e alla città lo studio di progettazione per la riqualificazione della storica. Che per i sanminiatesi è il “prato del”. Per tutti, la terrazza più bella che affaccia sul centro storico,sua posizione meravigliosa: il trittico monumentale della Cattedrale, con la Torre di Matilde, il Santissimo Crocifisso, e la Rocca di Federico.