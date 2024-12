Ilgiorno.it - Nella morsa dei rifiuti. Asfalti Brianza alla sbarra. La sentenza venerdì

A cinque anni dall’apertura delle indagini è arrivata l’ora della resa dei conti giudiziari per i presunti reati ambientali diè prevista ladel processo davanti al Tribunale di Monza per l’amministratore del bitumificio di Concorezzo Vincenzo Bianchi per cui il pm della Procura di Monza Michele Trianni ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione e 75mila euro di multa. Dopo il norichiesta di oblazione, perché lo smaltimento deinon è mai stato completato, anzi la montagna di scarti è cresciuta, tanto che è stato aggiunto un nuovo capo di imputazione. Di fatto il dibattimento, per un procedimento penale che è stato avviato nel 2019 dProcura di Monza, non era mai partito perché la difesa aveva chiesto di essere ammessa al rito alternativo al giudizio penale del pagamento allo Stato di una somma che avrebbe estinto i reati, quantomeno quelli meno gravi puniti con contravvenzione.