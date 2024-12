Quotidiano.net - Mattarella, perseguire presto obiettivo statualità Palestina

l', ravvicinato, dellapalestinese significa offrire al popolo della Cisgiordania e di Gaza un traguardo di giustizia e una convincente prospettiva di speranza per il proprio futuro, irrinunziabile condizione anche per una finalmente solida garanzia di sicurezza per Israele. Con analoga tenacia occorrerà accompagnare la definizione dello Stato che sorgerà dalla nuova situazione siriana, sia dal punto di vista politico sia per quel che riguarda le conseguenze umanitarie". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, alla XVII edizione degli Stati generali della diplomazia alla Farnesina.