Mattarella | Il diritto d’asilo è stabilito dalla Carta le corti di giustizia tutelano la legge Gestione strumentale dei drammi migratori

Cita gli articoli dellache garantiscono il. E difende le decisioni dei giudici in materia di immigrazione. Sergiointerviene agli Stati generali della diplomazia in corso alla Farnesina e spiega quale deve essere la posizione dell’Italia su alcuni temi che sono diventati fonti di roventi polemiche. Non una scelta arbitraria quella del capo dello Stato, ma un confine tracciato nettamentenostrafondamentale. “La stabilità di un posizionamento la rinveniamo nei principi definitiCostituzione, agli articoli 10 e 11.di asilo per lo straniero cui venga impedito nel suo Paese l’esercito delle libertà democratiche, ripudio della guerra, perseguimento di pace etra le nazioni anche attraverso limitazioni alla sovranità, in condizioni di parità con gli altri Stati.