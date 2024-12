Isaechia.it - Lutto a Uomini e Donne, è morto Ennio Zingarelli: il ricordo di Gemma Galgani

Il pubblico dipiange la scomparsa di un noto ex volto del parterre maschile del Trono Over. Si tratta di, che si era fatto amare per il suo carattere cordiale e per la sua simpatia.Il cavaliere, che si è spento all’età di 86 anni, aveva trovato l’amore accanto a, con cui ha abbandonato la trasmissione mano nella mano per intraprendere una relazione vera e propria. I due avevano anche organizzato un’originale festa di fidanzamento alla presenza di opinionisti ed altri volti del parterre.Medico e plurilaureato, era sempre stato apprezzato per la sua sete di conoscere. Nonostante l’età avanzasse, non ha mai smesso di collezionare successi e riconoscimenti al proprio sapere. Continuava infatti ad acquisire titoli accademici, frequentando l’università.