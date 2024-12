Quotidiano.net - Longevità e lavoro. Le sfide al centro del workshop di HerAcademy

UN RECENTE RAPPORTO dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dipinto un quadro chiaro: entro il 2050, gli over 60 raddoppieranno a livello globale, superando i 2 miliardi. Questo cambiamento demografico epocale avrà un impatto profondo su ogni aspetto della nostra società, dal sistema pensionistico al mercato del, fino all’organizzazione delle nostre città. L’Europa, e in particolare l’Italia, si trovano in prima linea di fronte a questo fenomeno. Il calo delle nascite e l’allungamento della vita media stanno modificando in modo sostanziale la composizione della popolazione. Le conseguenze sono molteplici: un aumento della spesa per la previdenza sociale, una diminuzione della forzae un cambiamento delle esigenze del mercato del. Tutte tematiche di grande attualità aldeldella corporate university del Gruppo Hera,, che si è svolto nei giorni scorsi presso la sede bolognese: un’occasione unica in cui - grazie al confronto con esperti, docenti e manager - sono state analizzate le principali tendenze e delineate le possibili strategie per il futuro.