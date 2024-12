Lisbonabase addestramento piloti Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.19 Il Portogallo sarà la base per l'deiucraini di caccia F16. L'attività di formazione è fornita dalla Norvegia, che dall'autunno del 2023 contribuisce con aerei e istruttori alle esercitazioni deiucraini in Danimarca, ma ha ora deciso di trasferire in Portogallo questo tipo di attività di sostegno. A dichiararlo il Ministero della Difesa norvegese in un comunicato emesso domenica 15 dicembre e subito ripreso dai media portoghesi.