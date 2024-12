Ilfattoquotidiano.it - Lavoro, stretta del governo all’indennità di disoccupazione: “Finalità anti-elusiva”. Ma la norma rischia di discriminare i lavoratori

Tra gli emendamenti alla manovra che la maggioranza ha presentato in Commissione bilancio alla Camera c’è un nuovo regalo ai. La logica è ormai consolidata: il contrasto ai furbetti e in particolare a “quelli della Naspi“, che passano la vita a dimettersi, a farsi assumere e ad andarsene un’altra volta per ottenere, appunto, l’indennità dio evitare al datore di pagare il ticket dovuto per il licenziamento. E siccome per ilè sufficiente l’occasione a trasformare ogni lavoratore in un furbetto, meglio colpire tutti, come fa l’emendamento che modifica il vigente decreto legislativo 22/2015 (Jobs act). Se confermato, negherà l’indennità a chi viene licenziato entro le prime 13 settimane qualora si fosse dimesso dall’impiego precedente. Il nesso tra dimissioni e licenziamento? Il furbetto, appunto.