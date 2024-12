Lettera43.it - Il ‘prigioniero’ trovato dalla Cnn in un carcere siriano è in realtà un agente dell’intelligence accusato di torture

L’uomoCnn in un, senza acqua e cibo da giorni, rimasto da solo e ignaro della caduta di Bashar al-Assad, innon è un prigioniero. Di più: è stato anche identificato dalle sue vittime come undei servizi segreti responsabile disui detenuti. Lo ha reso noto Verify-Sy, un’organizzazione siriana di fact-checking, ‘smascherando’ l’uomo e anche la Cnn, visto che lo stesso ritrovamento sarebbe stata una messa in scena da parte dell’emittente americana.“Syria is free.”Extraordinary moment as @clarissaward and her team witness a Syrian prisoner freed from a secret prison in Damascus.Left alone for days without food, water or light, the man was unaware Bashar al-Assad’s regime had fallen. pic.twitter.com/ZAnGiBlLON— CNN International PR (@cnnipr) December 11, 2024L’uomo sarebbe rimasto chiuso al buio per tre mesi: difficile da credereLa Cnn ha presentato l’uomo liberato come Adel Gharbal, proveniente da Homs e arrestato tre mesi prima dopo una perquisizione del suo telefono.