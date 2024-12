Gamerbrain.net - Honkai Star Rail Trailblazer Edition annunciata con Dual Sense a tema in palio

Dopo la presentazione dell’aggiornamento 2.7 di, miHoYo ha annunciato la Tblazerper, in uscita su PS5 ed un.Contenuti del bundle fisicoLa Tblazerinclude:Disco fisico del gioco e custodia per PlayStation 5.Set di carte olografiche dorate dei personaggi:Include Firefly, Acheron, Aventurine, Kafka, Blade, Sparkle, Seele, Jingliu, Robin.Portachiavi chibi Tblazer olografici esclusivi per PS5 (x2).Cartolina esclusiva PS5 con codice di riscatto in-game (x1).Codice di riscatto in-gameCon il codice fornito, riscattabile in gioco o tramite il sito ufficiale, avrete accesso ai seguenti contenuti:Stellar Jade (x50)Credit (x30,000)Refined Aether (x3)Oggetti esclusivi del bundle, tra cui:Ricetta:game disc (x1)Disco di gioco(x1)Ci teniamo a precisare che il codice sarà attivo dal 15 gennaio 2025 alle ore 14:00 (UTC+8) e può essere riscattato una sola volta per account.