Lanazione.it - Giornalismo in lutto per la scomparsa di Franco Picchiotti

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 dicembre 2024 – Se n’è andato all’età di 80 anni,, figura storica delfiorentino e toscano. Preciso, accurato e dotato di grane umanità ha lavorato prima a Canale 48 e poi, a lungo, per “La Nazione”. Ha sempre messo la sua esperienza al servizio dei colleghi più giovani.era vice fiduciario dell'Inpgi per la Toscana. Cordoglio è stato espresso dal presidente dell’Ast (Associazione Stampa Toscana) Sandro Bennucci, e da Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, insieme al presidente nazionale, Carlo Bartoli. Il funerale si svolgerà domani, 17 dicembre alle 15 nella chiesa del Preziosissimo Sangue, in via Boccherini, a Firenze.