Anteprima24.it - FOTO/ I Carabinieri brindano al Natale nella Casa Famiglia “I Terribili”

Tempo di lettura: 2 minutiUn’atmosfera di gioia e condivisione ha avvolto questa mattina la“I” di Avellino, dove idel Comando Provinciale irpino hanno incontrato il personale e i giovani ospiti della struttura per lo scambio degli auguri natalizi. L’evento ha rappresentato un’occasione speciale per testimoniare la vicinanza dell’Arma a chi vive situazioni di difficoltà, ribadendo l’impegno deinon solotutela della sicurezza, ma anche nel promuovere valori di solidarietà e inclusione.All’arrivo presso la struttura di via Palazzo, i militari dell’Arma sono stati accolti dal responsabile della, Salvatore Mauriello, insieme alle sette operatrici che ogni giorno dedicano il loro lavoro ai giovani ospiti. Dopo un saluto rivolto ai giornalisti presenti all’incontro, ihanno condiviso momenti di serenità con i ragazzi della struttura.