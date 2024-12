Ilnapolista.it - Dopo “Terra mia” Pino Daniele pensava che la sua carriera fosse finita. La casa discografica non gli rispondeva

La rivista Ciao2001 pubblica oggi un estratto del libro “: la storia mai raccontata” di Joe Lodato, che è stato il personal manager di, e Franco Schipani, pubblicato da Tempesta.“cheun solo disco, “mia”, la sua. Lanon glineanche più al telefono. Si sentiva sconfitto, deluso, con un futuro incerto, in attesa solo che gli cancellassero il contratto. Poi tutto cambiò”. A cambiare tutto fu l’incontro con LodatoTutto cominciò una sera mentre Joe preparava le valigie per tornare in America e Franco Schipani decise di fargli sentire un disco, era “mia” di. Da qui nacque il loro sodalizio e Lodato raconta il primo incontro“Arrivai a Napoli e raggiunsidiin taxi. Si era offerto di venire a prendermi ma non volevo iniziare una conversazione d’affari in macchina.