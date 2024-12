Lanazione.it - Dialoghi sulla disabilità a Bibbiena

Arezzo, 16 dicembre 2024 –. Il Cielo è di tutti, l’opera è un inno alla differenza come luogo del possibile Ieri mattina, sotto un sole che riusciva a riscaldare i cuori nonostante il freddo pungente, è stata inaugurata l’opera artistica di pregio composta da 200 farfalle in ceramica realizzate dall’artista Valentina Parisi e colorate dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole medie die Soci nel contesto del progetto “. Erano presenti all’evento un centinaio di alunni con i loro docenti e le dirigenti, la giunta comunale e rappresentanti della Fondazione Alice onlus che ha proposto il percorso progettuale. Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “è stato un progetto monumentale per intensità, interesse, bellezza e direi risultati.