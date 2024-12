Laprimapagina.it - Coopservice inaugura il “campo fotovoltaico” nella sede centrale di Reggio Emilia

È statoto ilper la produzione di energia elettricadi, a. L’accensione dell’impianto di produzione di energia rinnovabile è una tappa significativoroadmap di efficientamento energetico. L’intervento, in linea con la certificazione ISO 14064-1, mira non solo a ridurre i costi, ma anche a sostenere l’impegno continuo diverso l’azzeramento delle emissioni di gas serra e la progressiva riduzione della propria carbon footprint, il parametro che misura la quantità di gas serra rilasciata nell’ambiente (come documentato nel Report Integrato).Nell’impianto, installato a copertura dei parcheggi della, sono presenti 1.157 moduli fotovoltaici, progettati e prodotti nell’Unione Europea. Si stima che l’impianto produrrà circa 600 mila kWh in un anno a fronte di un bisogno energetico complessivo di quasi 800 mila kWh.