Contrader parlano gli ex dipendenti | Storia di un amore interrotto

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Francesca Cimino, in rappresentanza degli exdella, una bellissima realtà beneventana:“Con grande rammarico, un gruppo di exdesidera condividere la propria esperienza all’interno di un’azienda che, per anni, è stata un faro di eccellenza e innovazione nel panorama tecnologico del Sud Italia con circa 400al suo attivo. L’ingresso di nuovi proprietari, capeggiati dal fondo Orienta e Invitalia, ha portato a una radicale trasformazione della filosofia aziendale, con conseguenze, a nostro parere, non più sostenibili per il clima lavorativo e il futuro professionale nostro e di molti altri.Un passato di eccellenza e armonia L’azienda rappresentava un’eccezione straordinaria in un contesto spesso segnato da poche opportunità per i giovani talenti.