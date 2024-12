.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 12^ giornata

In C1 il Cerreto d’Esi batte il Monturano, Chiaravalle combatte ma cede al Gagliole, sconfitta a sorpresa per il Pietralacroce. In C2, nel girone A la Dinamis Falconara sfiora l’impresa contro i campioni d’inverno del Lucrezia, vittorie per Castelbellino e Acli Mantovani. Nel B il Real Fabriano batte il Sambucheto primo e si porta a -3, impresa del Castelfidardo a Cingoli ma l’Avenale schiuma di rabbia contro l’arbitroVALLESINA, 16 dicembre– Manca solo unaalla fine del girone d’andata inC1 e C2 dia 5 e nello scorso fine settimana si sono giocate le partite12^. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.C1 InC1, è stato un fine-settimana più agro che dolce per le squadreProvincia di Macerata. Dolce per il Cerreto d’Esi, che ha battuto 4-2 il Monturano con ben quattrodiversi: Cinconze, Da Silva, Stazie e Pascolini.