Calciomercato.it - Blitz della Juventus a San Siro: nuovo obiettivo per la difesa | CM.IT

Il Dt Giuntoli al lavoro per undifensore per il mercato di gennaio: fari puntati ieri sera sul match tra Milan e GenoaLaè a caccia di rinforzi per il mercato invernale, con il Dt Giuntoli che anche pubblicamente ha confermato a più riprese l’arrivo di un difensore a gennaio.Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta sarà orfano per tutta la stagione di Cabal e soprattutto di Bremer, dopo i gravi infortuni ai legamenti del ginocchio che hanno colpito i sudamericani. Urge necessariamente untassello nella retroguardia bianconera, in emergenza nelle ultime settimane e con l’allenatore italo-brasiliano in difficoltà nelle rotazioni. Diversi i nomi sul taccuinodirigenzaContinassa, con Antonio Silva al momento in pole nei pensieri‘Vecchia Signora’.