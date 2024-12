Ilrestodelcarlino.it - Bassa Velocità, il contest musicale per artisti emergenti dell’Emilia Romagna: i finalisti

Bologna, 16 dicembre 2024 – “Un trampolino di lancio per”. Ecco come definire ilsecondo Angelo Cagnazzi, presidente di Ozono Factory, associazione che ha organizzato il bando, in collaborazione con ReEsistente, KeepOn Live e Soundlab Studio, grazie al contributo della Music Commission regionale. Tra l’1 e il 28 ottobre, periodo di iscrizione previsto per i musicisti interessati, “abbiamo ricevuto 85 proposte - continua Cagnazzi -, tra cui abbiamo selezionato 19 progetti. E’ stata una scelta difficile, ma ho già qualche gruppo preferito che potrebbe essere nella mia playlist”. Questiprovengono da cinque province diverse: Bologna, Forli, Reggio Emilia, Ravenna e Modena. Tutti quanti suoneranno al Binario69. I concerti sono previsti il giovedì sera ogni due settimane e il prossimo appuntamento è il 9 gennaio.