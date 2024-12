Lanazione.it - Barberino Tavarnelle show. Pari Galluzzo, Incisa ok

Ilè una vera macchina da gol e cala il poker anche sul campo del Porta Romana vincendo con un netto 4-0. Una dimostrazione di grande forza con rete iniziale al 12’ del terzino N.Sarti che sale in avanti e mette dentro di destro su azione in area. Al 17’ Mezzetti fa un eurogol: a seguito di rimessa laterale sulla trequarti si avvicina all’area e lascia partire un bolide che si insacca sulla destra del portiere. Il Porta Romana reagisce nel finale del primo tempo con una bella azione di Lomys, ma il portiere Pupilli fa una bella parata e sulla respinta interviene Tumminaro che però colpisce la traversa. Nella ripresa gli ospiti diValdelsa ancora pericolosi con Cubillos, poi è Marangon del Porta Romana, il migliore dei suoi, a cercare il gol senza fortuna. Al 78’ è Morina a deviare in rete su cross di Corti per il 3-0.