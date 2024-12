Bergamonews.it - Bancarotta fraudolenta, in manette 4 imprenditori e sequestro di 6 milioni di euro

Bergamo. I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno eseguito nella mattinata di lunedì 16 dicembre un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bergamo, con misure personali e reali nei confronti di otto persone, accusate di associazione per delinquere,e malversazione ai danni dello Stato. Quattro degli indagati sono stati arrestati.L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Bergamo, ha rivelato un’importante, realizzata tramite operazioni dolose da parte di una società operante nella bassa pianura bergamasca. Tra il 2020 e il 2022, la società aveva ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato, destinati alle piccole e medie imprese, che invece di essere utilizzati per l’attività economica sono stati trasferiti su conti correnti bulgari e spesi in Italia tramite carte di credito emesse da istituti bancari bulgari.