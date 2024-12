Quotidiano.net - Alleanza con Banfico sull’Open Finance

INSIEME PER AMPLIARE la disponibilità globale del servizio Verification of Payee. è la base della partnership strategica siglata lo scorso settembre tra CBI e, società fintech specializzata in soluzioni di open banking, opene account verification. La collaborazione mira a condividere le migliori procedure nel panorama dell’opene della verifica dei beneficiari di pagamento (Verification of Payee), con l’obiettivo finale di migliorare le offerte a valore aggiunto dei fornitori di servizi di pagamento e l’efficienza complessiva del mercato finanziario. In particolare, il servizio Verification of Payee di CBI, chiamato Name Check, è stato ideato per garantire che i codici Iban siano abbinati correttamente ai nomi dei beneficiari prima dell’elaborazione del pagamento. Questo processo di verifica è fondamentale per ridurre le frodi, prevenire gli errori e garantire che i pagamenti siano indirizzati in modo accurato ai corretti destinatari.