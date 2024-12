Ilfattoquotidiano.it - Ai cinquestelle serve un’idea forte? L’unica possibile ora è opporsi alle spese militari

di Stefano Parenti Qualche giorno fa, il direttore Peter Gomez si interrogava su quali idee forti il M5S potesse ancora promuovere e portare avanti per iniziare ad attrarre nella propria sfera gli indecisi. Personalmente credo che Giuseppe Conte ed altri esponenti del Movimento abbianopotenzialmente, ma non ancora espressa chiaramente. In questo momento, a mio modesto parere,idea da perorare dovrebbe essere quella di promuovere una politica di pace, di fronte all’esigenza prioritaria – ed aggiungerei esistenziale – di uscire dalla tragica e folle spirale del fanatismo bellicista europeo e dalla conseguente, sempre più pericolosa e ottusa, deriva verso un’escalation militare. Questo scenario rappresenterebbe solo un immane dramna che, a quanto pare, è ancora inimmaginabile ai più.