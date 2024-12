Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens rivendica la “Winged Eagle Belt” dopo l’attacco a Cody Rhodes Post Saturday Night’s Main Event

Leggi su Zonawrestling.net

L’o WWEsi è ufficialmente concluso, manon perde occasione per alimentare ulteriormente il dramma.il suo brutale attacco ae un acceso confronto con Triple H,sta alimentando ulteriormente le tensioni sui social media. In una foto pubblicata su X,posa tenendo in mano l’ambito, con una semplice didascalia: “Mio.”Mine. pic.twitter.com/1Bq49UgEIt—(@FightFight) December 15, 2024 Questa audace dichiarazione ha lasciato i fan a chiedersi sestia puntando al titolo o se stia semplicemente provocando l’uomo che ha lasciato su una barella.Il caos è iniziato subitodi, culminato in una devastante Package Piledriver ein piedi trionfante con il titolo alzato al cielo.