Zonawrestling.net - WWE: Interessante coincidenza per Chelsea Green dopo la vittoria del titolo US

Leggi su Zonawrestling.net

ladelfemminile US,raggiunge une record personale.Il 14 dicembre 2024 sarà per lei una data importante proprio per aver vinto la cintura nella finalissima del torneo utile a dichiarare la prima US Champion femminile nella storia della WWE.Facendo però un passo indietro, scopriamo che il 14 dicembre del 2017, sempre all’interno di un altro torneo,vinse il Knockouts World Title della TNA battendo in finale Rosemary.A sette anni di distanza, ma nel medesimo giorno,fa la storia.History maker!TNA Knockouts ChampionTNA Knockouts Tag Team ChampionWWE Women's Tag Team ChampionWWE Women's U.S. Champion#SNME @Impic.twitter.com/TlXJZwW3tz— ?????? (@WrestlingCovers) December 15, 2024